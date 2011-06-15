Muzlu Karamelli Puding
Muzlu karamelli puding, sofralarınıza renk katacak bir sütlü tatlı tarifi.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Bir tencereye süt ve pudingi alın. Kısık ateşte sürekli karıştırarak pişirin. Puding koyulaşınca altını kapatıp soğuması için kenara alın. Ara sıra karıştırarak 5 dakika kadar soğutun.
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2
Kekleri elinizde ufalayıp pudinge karıştırın. 2 adet muzu dilimleyip malzemeye ilave edin. Karışımı kuplara ya da dilediğiniz kaplara pay edin. Süsleme işlemi için kupların ağız kısmında 2 parmak kadar mesafe bırakın. Karamel için toz şekeri bir tavaya koyup ocağa oturtun ve yine ara sıra karıştırarak eritin.
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3
Tamamen eriyip kahverengi bir renk aldığında kenara alın. Soğuk suyu üstüne dökün. Ocağa oturtun ve yine ara sıra karıştırıp soğuk su yüzünden sertleşen toz şekerin erimesini sağlayın. Kalan muzu soyup dilimleyin. Kupların üzerini kalan 2 adet muz ve hindistan cevizi ile süsleyin. En üste karamel gezdirip servis yapın.
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