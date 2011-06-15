Muzlu Karamelli Puding

Kekleri elinizde ufalayıp pudinge karıştırın. 2 adet muzu dilimleyip malzemeye ilave edin. Karışımı kuplara ya da dilediğiniz kaplara pay edin. Süsleme işlemi için kupların ağız kısmında 2 parmak kadar mesafe bırakın. Karamel için toz şekeri bir tavaya koyup ocağa oturtun ve yine ara sıra karıştırarak eritin.