Krem Karamelli Browni
Krem karamelli browni, sofralarınıza renk katacak lezzetli bir sütlü tatlı tarifi.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Öncelikle krem karamel karışımı için bir kasede süt, yumurta, toz şeker, vanilya, rendelenmiş limon kabuğunu iyice çırpın ve bir kenara alın. Karamel için toz şekeri bir tencereye alıp limon suyunu ekleyin. Kısık ateşte toz şeker iyice eriyip karamel haline gelene kadar pişirin.
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2
Browni için yumurta ve toz şekeri mikserle iyice çırpın. Süt ve ayçiçek yağı ilave edip karıştırın. Un, kakao, kabartma tozunu eleyerek bu karışıma katın ve bütün malzemeyi karıştırın. Önce karameli ısıya dayanıklı orta büyüklükte bir kabın içine boşaltın.
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3
Üzerine krem karamel karışımını dökün. En üste de browni hamurunu boşaltın. Sıcak su koyduğunuz fırın tepsisinin içine bu kabı oturtun. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 40-45 dakika pişirin.
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4
Fırından çıkartın ve iyice soğuduktan sonra sıcak su dolu kabın içinde 5 dakika bekletin. Daha sonra bıçak yardımıyla tatlının kaba yapışmış kısımlarını ayırın. Kabı sağa sola sallayın ve servis tabağına ters çevirip çıkartın. Dilimleyerek servis yapın.
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