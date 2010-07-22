Krem Karamelli Browni

Öncelikle krem karamel karışımı için bir kasede süt, yumurta, toz şeker, vanilya, rendelenmiş limon kabuğunu iyice çırpın ve bir kenara alın. Karamel için toz şekeri bir tencereye alıp limon suyunu ekleyin. Kısık ateşte toz şeker iyice eriyip karamel haline gelene kadar pişirin.