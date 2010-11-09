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Kızarmış Muhallebi

ORTA

Kızarmış muhallebi, çay saatlerinize lezzet katacak bir sütlü tatlı tarifi.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Soğuk sütü bir tencereye aktarın. Sübyeyi ya çok ince süzgeçten ya da tülbentten geçirerek ilave edin. Toz şekeri, tarçını, limonun kabuğunu ekleyin.

  • 2

    Sürekli karıştırarak pişirmeye başlayın. Kaynamaya başladığında, çubuk tarçınları ve limon kabuğunu çıkartın. İyice koyulaştığı ve kaynamaya başladığında, ocağın altını kapatın.

  • 3

    Muhallebiyi, kare bir cam tepsiye dökün. Yerinden oynatmadan soğutun ve buzdolabına alın. 1-2 saat de orada bekletin. Soğuk muhallebiyi kare kare kesin.

  • 4

    Yumurta akına, ardından galeta ununa bulayıp, kızartarak servis yapın.

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