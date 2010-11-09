Kızarmış Muhallebi
Kızarmış muhallebi, çay saatlerinize lezzet katacak bir sütlü tatlı tarifi.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Soğuk sütü bir tencereye aktarın. Sübyeyi ya çok ince süzgeçten ya da tülbentten geçirerek ilave edin. Toz şekeri, tarçını, limonun kabuğunu ekleyin.
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2
Sürekli karıştırarak pişirmeye başlayın. Kaynamaya başladığında, çubuk tarçınları ve limon kabuğunu çıkartın. İyice koyulaştığı ve kaynamaya başladığında, ocağın altını kapatın.
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3
Muhallebiyi, kare bir cam tepsiye dökün. Yerinden oynatmadan soğutun ve buzdolabına alın. 1-2 saat de orada bekletin. Soğuk muhallebiyi kare kare kesin.
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4
Yumurta akına, ardından galeta ununa bulayıp, kızartarak servis yapın.
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