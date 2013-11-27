Kayısı Soslu Sakızlı Sütlaç
Kayısı soslu sakızlı sütlaç, lezzetli ve hafif bir sütlü tatlı tarifi.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Pirinci yıkayıp, tencereye alın. Üzerine pirinçle aynı seviyede su ekleyin ve suyunu çekene dek pişirin. Sütü tencereye katıp ara sıra karıştırarak 20 dakika pişmeye bırakın.
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2
Diğer taraftan damla sakızını derin dondurucuda 15 dakika bekletin. Çıkardıktan sonra havanda dövün ve kenara alın. Nişastayı 3 yemek kaşığı suyla açıp, 20 dakikanın sonunda toz şekerle birlikte tencereye ekleyin. 5 dakika pişirip dövülmüş damla sakızını katın. Karıştırıp sütlacı kaselere paylaştırın.
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3
Ilındıktan sonra buzdolabına koyup, soğutun. Sosu için kayısıları ince doğrayıp tavaya alın. Üzerine toz şeker ve 1 çay bardağı su ekleyipkayısılar yarı yarıya yumuşayana dek pişirin.
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4
Nişastayı 2 yemek kaşığı suda açıp sosa ekleyin. Kıvam alana dek pişirip ocaktan alın. Soğuduktan sonra sütlacın üzerine ekleyip servis yapın.
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