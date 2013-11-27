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Kayısı Soslu Sakızlı Sütlaç

Kayısı Soslu Sakızlı Sütlaç
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Kayısı soslu sakızlı sütlaç, lezzetli ve hafif bir sütlü tatlı tarifi.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Pirinci yıkayıp, tencereye alın. Üzerine pirinçle aynı seviyede su ekleyin ve suyunu çekene dek pişirin. Sütü tencereye katıp ara sıra karıştırarak 20 dakika pişmeye bırakın.
  • 2
    Diğer taraftan damla sakızını derin dondurucuda 15 dakika bekletin. Çıkardıktan sonra havanda dövün ve kenara alın. Nişastayı 3 yemek kaşığı suyla açıp, 20 dakikanın sonunda toz şekerle birlikte tencereye ekleyin. 5 dakika pişirip dövülmüş damla sakızını katın. Karıştırıp sütlacı kaselere paylaştırın.
  • 3
    Ilındıktan sonra buzdolabına koyup, soğutun. Sosu için kayısıları ince doğrayıp tavaya alın. Üzerine toz şeker ve 1 çay bardağı su ekleyip
    kayısılar yarı yarıya yumuşayana dek pişirin.
  • 4
    Nişastayı 2 yemek kaşığı suda açıp sosa ekleyin. Kıvam alana dek pişirip ocaktan alın. Soğuduktan sonra sütlacın üzerine ekleyip servis yapın.

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