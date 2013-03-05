Kadayıflı Puding
Pratik hazırlanışı ve lezzetli tarifi ile sofralarınıza çok yakışacak kadayıflı puding.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Tel kadayıfı genişçe bir kaba alın ve elinizle didikleyerek açın. Tereyağını büyükçe bir tavaya alın ve eritin. İçine tel kadayıfı katın ve kısık ateşte rengi dönene kadar, sürekli karıştırarak kavurun. Soğuması için bir kenara alın.
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2
Orta büyüklükte bir cam kabı su ile ıslatıp, kadayıfın yarısını dibine yayın. Sütü bir tencereye alın. İçine puding, rendelenmiş limon kabuğu ve fındığı ekleyin. Tahta bir kaşıkla karıştırarak muhallebi kıvamına gelene kadar pişirin.
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3
Pudingi cam kabın içine yaydığınız kadayıfın üzerine boşaltın ve spatula ile üzerini düzeltin. Donması için buzdolabında en az 2 saat bekletin. Servis yapacağınız sırada dilimleyin. Üzerini kalan tel kadayıf ve nar taneleri ile süsleyip, servis yapın.
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