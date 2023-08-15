Labneli Magnolia
Popüler magnolia tarifini bu sefer labneli yaptık! Hafif ve sütlü tatlı arayanların severek yapmak isteyeceği labneli magnolia tarifi.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Süt, yumurta sarısı, toz şeker, un ve nişastayı tencereye alıp, ocağa oturtun ve kaynatın. Akıcı kıvamlı muhallebi olana dek karıştırın. Kaynamaya başlayınca ocaktan alıp soğumaya bırakın.
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2
Mikser yardımıyla 2 dakika çırpıp, kremayı ilave edin. Ardından labne peynirini katıp 6 dakika mikser yardımıyla çırpın. Ayrı bir yerde bisküviyi rondodan geçirin.
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3
Kullanacağınız kupların tabanlarına 1.5 yemek kaşığı bisküvi tozu yerleştirin. Üzerlerine 2 kepçe muhallebi döküp, yeniden 1.5 yemek kaşığı bisküvi ilave edin.
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4
Kalan muhallebi ve bisküvi tozunu ince katman olacak şekilde kat kat kuplara pay edip, Antep fıstığı serpin. Dilediğiniz şekilde süsleyin ve soğuk olarak servis yapın.
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