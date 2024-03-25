Kadayıf Çanağında Muhallebi

Bir çırpıda hazırlanabilen ipek gibi muhallebiyi fırınlanmış çıtır dokulu kadayıfla buluşturduk, bu birliktelikten çok memnun olduk. Lezzeti doruklarda yaşatan kadayıf çanağında muhallebiyi dilediğiniz gibi süsleyerek davet sofralarınız için dahi hazırlayabilirsiniz.