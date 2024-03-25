Kadayıf Çanağında Muhallebi
Bir çırpıda hazırlanabilen ipek gibi muhallebiyi fırınlanmış çıtır dokulu kadayıfla buluşturduk, bu birliktelikten çok memnun olduk. Lezzeti doruklarda yaşatan kadayıf çanağında muhallebiyi dilediğiniz gibi süsleyerek davet sofralarınız için dahi hazırlayabilirsiniz.
Malzemeler
Yapılışı
-
1
Kadayıf, pudra şekeri ve tereyağını bir kaba alın. Kadayıf tereyağı ile iyice bütünleşene kadar elinizle karıştırın.
-
2
Daha sonra porsiyonluk muffin kalıplarına ortası hafif çukur kalacak şekilde yerleştirin.
-
3
Ardından uygun bir bardak yardımıyla iyice bastırıp kadayıftan kaseler oluşturun. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında iyice kızarana kadar pişirin.
-
4
Muhallebi için toz şeker, un, nişasta ve sütü tencereye alın. Kıvam alana kadar çırpma teli ile karıştırarak pişirin. Ocaktan alıp cam bir kaba aktarın.
-
5
Krem şanti ve suyu Arnica Diva Trend Plus mikser yardımı ile çırpın. Cam kapta bulunan muhallebinin ilk sıcağı geçince vanilya, labne peyniri ve krem şantiyi katıp spatula yardımı ile karıştırın.
-
6
Kadayıf kaselerine muhallebiyi paylaştırın. Üzerlerini ceviz ve frenk üzümü ile süsleyip servis yapın.
Sofra’da Bu Ay
- Zeynep Dinç'ten Limonlu Tarifler
- Ramazan'ın Baş Tacı Çorbalar
- Şef Bahtiyar Büyükduman'dan Sıra Dışı Tabaklar