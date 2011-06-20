Hindistan Cevizli Puding
Hindistan cevizli puding, sofralarınıza lezzet katacak bol hindistan cevizli bir sütlü tatlı tarifi.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Sütü, hindistan cevizi sütü ve rendelenmiş taze hindistan cevizi ile birlikte bir tencereye alıp, karıştırın. Kaynadıktan sonra, soğumaya bırakın ve süzün.
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2
Bir kasede 2 adet yumurta, 3 adet yumurtanın sarısı ve toz şekeri çırpın. Vanilyayı ilave edin ve karışımı süte ekleyip, iyice karıştırın. 4 adet metal kaseyi yağlayıp, bir miktar toz şeker serpin. Hindistan cevizli karışımı kaselere pay edin.
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3
Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, benmari usulü 25 dakika pişirin. Pişme süresi sonunda kaseleri benmari usulü pişirdiğiniz kalıplardan çıkarıp, soğumaya bırakın.
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4
Servis tabaklarına ters çevirip çıkarın ve üzerilerini hindistan cevizi ile süsleyip, servis yapın.
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