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Hindistan Cevizli Puding

Hindistan Cevizli Puding
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Hindistan cevizli puding, sofralarınıza lezzet katacak bol hindistan cevizli bir sütlü tatlı tarifi.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Sütü, hindistan cevizi sütü ve rendelenmiş taze hindistan cevizi ile birlikte bir tencereye alıp, karıştırın. Kaynadıktan sonra, soğumaya bırakın ve süzün.
  • 2
    Bir kasede 2 adet yumurta, 3 adet yumurtanın sarısı ve toz şekeri çırpın. Vanilyayı ilave edin ve karışımı süte ekleyip, iyice karıştırın. 4 adet metal kaseyi yağlayıp, bir miktar toz şeker serpin. Hindistan cevizli karışımı kaselere pay edin.
  • 3
    Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, benmari usulü 25 dakika pişirin. Pişme süresi sonunda kaseleri benmari usulü pişirdiğiniz kalıplardan çıkarıp, soğumaya bırakın.
  • 4
    Servis tabaklarına ters çevirip çıkarın ve üzerilerini hindistan cevizi ile süsleyip, servis yapın.

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