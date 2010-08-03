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Fırın Sütlaç

Fırın Sütlaç
ORTA

Kremalı dokusu ve üzerindeki hafif yanık rengiyle fırın sütlaç, geleneksel tatların en sevilenlerinden biri! Kolay yapımıyla hem özel günlerin hem de sıradan anların vazgeçilmezi olacak.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Pirinci ayıklayıp yıkayın. Tencereye alıp suyunu ekleyin ve haşlayın. Süzüp üzerine sütü ekleyin. Bir iki taşım kaynatıp toz şekeri ilave edin. Pirinç ununu çok az suda açıp tencereye ekleyin.
  • 2
    2 dakika kaynatıp ocaktan alın. Vanilyayı katıp karıştırın ve fırın kaplarına boşaltın. Yumurta sarısını çırpıp sütlaçların üzerine sürün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üstleri kızarana kadar pişirin. Soğutup servis yapın.

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