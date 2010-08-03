Fırın Sütlaç
Kremalı dokusu ve üzerindeki hafif yanık rengiyle fırın sütlaç, geleneksel tatların en sevilenlerinden biri! Kolay yapımıyla hem özel günlerin hem de sıradan anların vazgeçilmezi olacak.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Pirinci ayıklayıp yıkayın. Tencereye alıp suyunu ekleyin ve haşlayın. Süzüp üzerine sütü ekleyin. Bir iki taşım kaynatıp toz şekeri ilave edin. Pirinç ununu çok az suda açıp tencereye ekleyin.
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2
2 dakika kaynatıp ocaktan alın. Vanilyayı katıp karıştırın ve fırın kaplarına boşaltın. Yumurta sarısını çırpıp sütlaçların üzerine sürün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üstleri kızarana kadar pişirin. Soğutup servis yapın.
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