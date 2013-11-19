Elmalı Muhallebi
Hafif ve lezzet dolu bir tatlı arıyorsanız, elmalı muhallebimiz tam size göre!
Malzemeler
Yapılışı
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1
Bir su bardağı süt ile krem şantiyi çırparak kenara alın. Kalan sütü tencereye alıp, un, nişasta, vanilya ve 1 su bardağı toz şeker ilave edin. Kaynayıp, kıvam alana dek sürekli karıştırın. Ocaktan alıp, krem şantiyi ilave edin.
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2
Mikser yardımıyla çırpıp kenara alın. Ayrı bir yerde elmaların kabuklarını temizleyip, dilimleyin. Yarım su bardağı toz şeker ve tarçın ilave edip pişirin. Elmalı karışımın bir kısmını servis kaselerine pay edin. Üzerlerine muhallebiyi yayın. Kalan elmalı karışımla üzerlerini süsleyip, soğuk olarak servis yapın.
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