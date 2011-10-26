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Çilekli Su Muhallebisi

Çilekli Su Muhallebisi
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Pratik hazırlanışı ve lezzetli tarifi ile çilekli su muhallebisi

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Süt, toz şeker ve tuzu birlikte kaynatın. Ayrı bir kapta 1 bardak suya nişasta ve pirinç ununu katıp iyice çırpın. Nişastalı karışımı kaynayan sütün içerisine sicim gibi dökerken karıştırın. Muhallebi kıvamına geldiğinde ocaktan indirin. Suyla çalkalanmış küçük derin kaplara pay edin.
  • 2
    Buzdolabına koyup dondurun. Bu arada sosu için su, ezilmiş çilek, 1 çay bardağı toz şeker ve mısır nişastasını, biraz koyulaşana dek karıştırarak pişirin. Soğuması için buzdolabına koyun. Küçük kaplardaki muhallebiyi servis tabaklarına ters çevirerek çıkarın.
  • 3
    Tabakların etrafında kalan boşluğa, hazırladığınız sosu gezdirin. Çilekleri arzu ettiğiniz şekillerde kesip muhallebilerin üzerine yerleştirin. Servis yapın.

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