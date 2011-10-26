Çilekli Su Muhallebisi

Buzdolabına koyup dondurun. Bu arada sosu için su, ezilmiş çilek, 1 çay bardağı toz şeker ve mısır nişastasını, biraz koyulaşana dek karıştırarak pişirin. Soğuması için buzdolabına koyun. Küçük kaplardaki muhallebiyi servis tabaklarına ters çevirerek çıkarın.