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Çikolatalı Parfe

Çikolatalı Parfe
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Çikolatalı parfe, sofralarınıza lezzet katacak bir sütlü tatlı tarifi.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Soğuk süt ve krem şantiyi çırpma teliyle koyu bir kıvam alana kadar iyice çırpın. Ayrı bir kapta yumurta sarılarını ve toz şekeri kabarana kadar çırpın. Jelatinleri yumuşaması için buzlu suyun içinde 10-15 dakika bekletin.
  • 2
    Yumuşamış jelatinleri yumurtalı karışıma ilave edip, çırpma teliyle iyice karıştırın. Bitter çikolatayı benmari usulü eritin ve jelatinli karışıma ekleyip, 1-2 dakika çırpma teliyle karıştırın. Sütle çırptığınız krem şantiyi, çikolatalı karışıma yavaşça yedirin.
  • 3
    Damla çikolatayı ekleyin ve şöyle bir karıştırın. Dikdörtgen biçiminde ve 4-5 cm yüksekliğinde bir fırın kabına veya cam bir kaba yağlı kağıt serin. İçine çikolatalı parfeyi boşaltın.
  • 4
    Derin dondurucuda 1 gün bekletin. Servis yapacağınız zaman çıkarın ve dilimleyerek ikram edin.

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