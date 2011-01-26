Çikolatalı Parfe

Soğuk süt ve krem şantiyi çırpma teliyle koyu bir kıvam alana kadar iyice çırpın. Ayrı bir kapta yumurta sarılarını ve toz şekeri kabarana kadar çırpın. Jelatinleri yumuşaması için buzlu suyun içinde 10-15 dakika bekletin.