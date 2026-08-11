Sleepy Girl Mocktail Tarifi
Kızılcık suyu, limon ve soda ile hazırlanan ferah mocktail tarifi burada. Popüler Sleepy Girl Mocktail tarifini yapmak hiç bu kadar kolay olmamıştı mutlaka deneyin!
Sleepy Girl Mocktail Malzemeleri
Sleepy Girl Mocktail Yapılışı
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Bardağa buzları yerleştirin. Kızılcık suyunu ve limon suyunu ekleyin. Balı ilave edip iyice karıştırın. Sodayı yavaşça ekleyin. Nane ve limon dilimiyle süsleyip servis edin.
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