Giriş Yap Üye ol
Öğünler Smoothie Sleepy girl mocktail tarifi

Sleepy Girl Mocktail Tarifi

Sleepy Girl Mocktail Tarifi
KOLAY 5 DAKİKA 1 KİŞİLİK

Kızılcık suyu, limon ve soda ile hazırlanan ferah mocktail tarifi burada. Popüler Sleepy Girl Mocktail tarifini yapmak hiç bu kadar kolay olmamıştı mutlaka deneyin!

Sleepy Girl Mocktail Malzemeleri

Sleepy Girl Mocktail Yapılışı

  • 1

    Bardağa buzları yerleştirin. Kızılcık suyunu ve limon suyunu ekleyin. Balı ilave edip iyice karıştırın. Sodayı yavaşça ekleyin. Nane ve limon dilimiyle süsleyip servis edin.

Sofra’da Bu Ay

  • Yunan Adaları'nda Lezzet Festivali
  • Zeynep Dinç'ten Pembeli Morlu Yaz Esintileri
  • Kuzey Ege'nin En Güzel Yeme&İçme Noktaları
  • İnci Bak'tan Yöresel Domateslerle Anadolu Yemekleri
ve Daha Fazlası ...

Denemeden Geçmeyin

İncirli, Yaban Mersinli Smoothie
KOLAY 30 DAKİKA

İncirli, Yaban Mersinli Smoothie

Ispanaklı Smoothie Tarifi
KOLAY 15 DAKİKA

Ispanaklı Smoothie Tarifi

Zencefilli, Pazılı İçecek
KOLAY 5 DAKİKA

Zencefilli, Pazılı İçecek

Kefirli Smoothie
KOLAY 5 DAKİKA

Kefirli Smoothie