Tulumba Tatlısı

Hamur için su ve tereyağını tencereye alıp kaynatın. Kaynayınca un ekleyip 2 dakika kısık ateşte pişirin. Pirinç unu, nişasta, toz şeker, tuz ve irmik ilave edip karıştırın. Ocaktan alıp ılınmaya bırakın. Ilındığında teker teker yumurtaları ilave edin ve iyice karıştırın.