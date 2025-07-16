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Tulumba Tatlısı

Tulumba Tatlısı
ORTA 30 DAKİKA

Dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık kıvamıyla Tulumba Tatlısı, şerbetin en keyifli hallerinden biri!

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Şerbet için tüm şerbet malzemesini kaynatın. İçinden limon dilimini çıkarıp soğumaya bırakın.

  • 2

    Hamur için su ve tereyağını tencereye alıp kaynatın. Kaynayınca un ekleyip 2 dakika kısık ateşte pişirin. Pirinç unu, nişasta, toz şeker, tuz ve irmik ilave edip karıştırın. Ocaktan alıp ılınmaya bırakın. Ilındığında teker teker yumurtaları ilave edin ve iyice karıştırın.

  • 3

    Hamuru sıkma torbasına alıp tencereye koyduğunuz soğuk ayçiçeği yağına parmak uzunluğunda sıkın. Renk değiştirene kadar kızartın. Süzgeç yardımıyla yağdan alıp, 5 dakika dinlendirin. Sonra soğuk şerbete atın. 15-20 dakika şerbette bekletin. Şerbetini süzdürüp dilediğiniz şekilde süsleyerek servis yapın.

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