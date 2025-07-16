Tulumba Tatlısı
Dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık kıvamıyla Tulumba Tatlısı, şerbetin en keyifli hallerinden biri!
Malzemeler
Yapılışı
-
1
Şerbet için tüm şerbet malzemesini kaynatın. İçinden limon dilimini çıkarıp soğumaya bırakın.
-
2
Hamur için su ve tereyağını tencereye alıp kaynatın. Kaynayınca un ekleyip 2 dakika kısık ateşte pişirin. Pirinç unu, nişasta, toz şeker, tuz ve irmik ilave edip karıştırın. Ocaktan alıp ılınmaya bırakın. Ilındığında teker teker yumurtaları ilave edin ve iyice karıştırın.
-
3
Hamuru sıkma torbasına alıp tencereye koyduğunuz soğuk ayçiçeği yağına parmak uzunluğunda sıkın. Renk değiştirene kadar kızartın. Süzgeç yardımıyla yağdan alıp, 5 dakika dinlendirin. Sonra soğuk şerbete atın. 15-20 dakika şerbette bekletin. Şerbetini süzdürüp dilediğiniz şekilde süsleyerek servis yapın.
Sofra’da Bu Ay
- İnci Bak’tan kabak ve patlıcanla ezber bozan tarifler
- Şef Beyza Çevik ve Berrin Ak’tan Beş Çayı Sofraları
- Zeynep Dinç'ten Yazı Yufkaya Saran Tarifler