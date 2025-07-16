Revani
İrmikli dokusu, limon aroması ve hafif şerbetiyle Revani, ferahlatıcı tadıyla klasik tatlıların yıldızı!
Malzemeler
Yapılışı
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1
Şerbet için su ve toz şekeri orta boy bir tencereye alın. Su hafif kaynayıp, toz şeker eriyince altını kısın. Koyulaşıncaya kadar pişirin. Limon suyu ekleyip, ocaktan alın ve soğumaya bırakın.
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2
Yumurtaları mikser yardımıyla çırpın. Toz şekeri ekleyip iyice çırpın. Sırayla önce yoğurdu, ardından zeytinyağını, irmiği ve unu ilave edin. Portakal kabuğunun beyaz kısmını almadan rendeleyerek hamura ekleyin. Büyük dikdörtgen bir fırın kabına karışımı boşaltın.
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3
Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 30 dakika üzeri kızarıncaya kadar pişirin. Fırından alıp, hafif soğuduktan sonra üzerine kürdan yardımıyla delikler açın.
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4
Soğuk şerbeti sıcak tatlının üzerine gezdirin. Şerbeti iyice çekip soğuyunca dilediğiniz şekilde süsleyip servis yapın.
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