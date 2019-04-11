Limonlu İrmik Helvası
Türk geleneğinin vazgeçilmezi olan helvanın limon ve irmik ile muhteşem birleşimi olan Limonlu İrmik Helvası tarifi Sofra'da.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Tereyağı ve ayçicek yağını geniş bir tencereye alın. Yağ ısınınca içine dolmalık fıstığı ekleyip rengi hafif değişene kadar kavurun. Ocağı kısıp tencereye irmiği ekleyin ve karıştırarak kavurmaya devam edin. İrmiğin rengi değiştikten sonra limon kabuğu rendesini ilave edin. Limon kokusu geçtikten sonra toz şekeri ekleyip karıştırın.
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2
Ardından oda sıcaklığındaki süt ve suyu ilave edip karıştırın. Ara ara karıştırarak suyunu çektirin. Suyunu tamamen çeken helvayı ocaktan alın ve kapağını kapatarak demlenmeye bırakın. Demlenen ve ılınan helvayı dilerseniz kaşıkla, dilerseniz kaseyle veya kahve fincanıyla şekillendirip servis yapın.
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