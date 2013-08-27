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Karnıyarık

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Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Patlıcanları alacalı soyun. Tuzlu suda yarım saat beklettikten sonra sudan çıkarıp yıkayın ve kurulayın. Kızdırılmış sıvıyağda patlıcanları, arkalı önlü kızartın. Sonrasında patlıcanları su dolu bir kaba aktarıp 5 dakika bekletin.
  • 2
    Sudan aldığınız patlıcanların ortasını bıçak yardımıyla açın. Fazla derin olmayan bir tencereye dizin. Bu arada küp doğranmış soğan ve sarmısakları kıymayla birlikte ayçiçek yağında 3-4 dakika kavurun.
  • 3
    Üzerine küçük doğranmış domatesleri, ince kıyılmış maydanozu, tuzu ve karabiberi ekleyin. Kıymalı harcı, 1-2 dakika daha kavurun. Patlıcanlara, hazırladığınız kıymalı harcı pay ederek doldurun. Üzerlerini, domates dilimi ve sivri biberle süsleyin. Tencereye bir-bir buçuk su bardağı sıcak su ekleyip, 15-20 dakika pişirin.

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