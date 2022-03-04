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Peynir Köfteli Sandviç

Peynir Köfteli Sandviç
KOLAY 20 DAKİKA

Peynirden köfte olmaz demeyin. Peynir Köfteli Sandviç tarifini mutlaka deneyin...

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Peynir köftesi için kaşar peyniri, lor peyniri, kıyılmış dereotu, yumurta, galeta unu, pul biber ve karabiberi karıştırın. Çok az zeytinyağı eklenmiş tavaya yemek kaşığı dolusu harçtan dökün.

  • 2

    Üzerine hafifçe bastırıp iki taraflı pişirin. Tüm malzemeyi bu şekilde hazırlayın. Sos için sızma zeytinyağı, acı pul biber ve limon kabuğunu karıştırıp ekmeklerin birer yüzüne fırçayla sürün.

  • 3

    2 parça sos sürülmüş ekmek diliminin üzerine peynir köftesi, eski kapar peyniri dilimleri, roka yaprakları ve domates dilimlerini yerleştirin. Üzerine ekmek dilimlerini koyduktan sonra dilerseniz sandviçleri üçgen şeklinde keserek servis yapın.

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