Peynir Köfteli Sandviç
Malzemeler
Yapılışı
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1
Peynir köftesi için kaşar peyniri, lor peyniri, kıyılmış dereotu, yumurta, galeta unu, pul biber ve karabiberi karıştırın. Çok az zeytinyağı eklenmiş tavaya yemek kaşığı dolusu harçtan dökün.
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2
Üzerine hafifçe bastırıp iki taraflı pişirin. Tüm malzemeyi bu şekilde hazırlayın. Sos için sızma zeytinyağı, acı pul biber ve limon kabuğunu karıştırıp ekmeklerin birer yüzüne fırçayla sürün.
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3
2 parça sos sürülmüş ekmek diliminin üzerine peynir köftesi, eski kapar peyniri dilimleri, roka yaprakları ve domates dilimlerini yerleştirin. Üzerine ekmek dilimlerini koyduktan sonra dilerseniz sandviçleri üçgen şeklinde keserek servis yapın.
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