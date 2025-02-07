Tempehli Piknik Sandviçi
Tempehli Piknik Sandviçi: Sağlıklı, lezzetli ve doyurucu! Tempeh'in zengin tadı ve taze malzemelerle dolu, mükemmel bir piknik arkadaşı.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Derin bir kabın içine barbekü sosunu alın. Tempehleri barbekü sosa bulayın. Yarım saat buzdolabında dinlenmeye bırakın.
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2
Orta boy bir tavayı ocağa koyun. Orta ısılı ateşte ısınmaya bırakın. 1 çay kaşığı zeytinyağını tavaya ekleyin. Tempehleri ısıtılmış tavada önlü arkalı kızartın.
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3
Humus için tahin hariç bütün malzemeyi blender'de çekin. Üzerine tahini de ekleyip yeniden çekin. Çok yoğun kıvamlı olursa üzerine su eklemesi yapabilirsiniz.
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4
Domatesi halka şeklinde ince dilimler halinde doğrayın. Baget ekmeği ortasından enine kesin.
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5
Hazırladığınız humusu ekmeğe sürün. Üzerine tempeh'leri koyun. Yaprak marul, ince doğranmış domatesleri üzerine ekleyin. İsteğe bağlı olarak yenilebilir çiçek ve mikro filiz de ekleyip, ekmeği kapın. Soğuk olarak servis yapın.
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