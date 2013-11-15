Yerelması Salatası
Sofralarınıza yeni lezzet Yerelması Salatası...
Malzemeler
Yapılışı
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Kabukları soyulmuş yerelması ve havuçları buharda pişirin veya yumuşayana dek haşlayın. Soğuduktan sonra dilediğiniz şekilde doğrayın. Dilimlenmiş zeytin, salatalık turşusu, kıyılmış soğan ve maydanoz ilave edip harmanlayın. Sos için, limon suyu, zeytinyağı ve tuzu karıştırın. Salatanın üzerine gezdirip servis yapın.
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