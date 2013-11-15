Tarif Ara
Öğünler Salata Yerelması salatası

Yerelması Salatası

Yerelması Salatası
KOLAY

Sofralarınıza yeni lezzet Yerelması Salatası...

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Kabukları soyulmuş yerelması ve havuçları buharda pişirin veya yumuşayana dek haşlayın. Soğuduktan sonra dilediğiniz şekilde doğrayın. Dilimlenmiş zeytin, salatalık turşusu, kıyılmış soğan ve maydanoz ilave edip harmanlayın. Sos için, limon suyu, zeytinyağı ve tuzu karıştırın. Salatanın üzerine gezdirip servis yapın.

Sofra’da Bu Ay

  • Mevsimin Olmazsa Olmazları Elma & Armut
  • Baharat Karışımları
  • Sağlıklı Çocuk Tarifleri
ve Daha Fazlası ...

Denemeden Geçmeyin

Yeşil-Kırmızı-Beyaz Salata
KOLAY 5 DAKİKA

Yeşil-Kırmızı-Beyaz Salata

Kerevizli Elma Salatası
KOLAY

Kerevizli Elma Salatası

Bezelyeli Patates Salatası
KOLAY

Bezelyeli Patates Salatası

Kurufasulye Salatası
30 DAKİKA

Kurufasulye Salatası