Tütsülenmiş Peynirli Kış Salatası
Tütsülenmiş peynirli kış salatası, tütsülenmiş peynirin hafif tadıyla sofralarınıza lezzet katacak.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Dört mevsim yeşilliklerini yıkayıp süzdükten sonra salata tabağına alın. Üzerine tütsülenmiş peynir, örgü peyniri, badem, ceviz, doğranmış kayısı ve dörde bölünmüş kiraz domates yerleştirin.
- 2Sosu hazırlamak için avokadoyu ikiye bölün ve çekirdeğini çıkarın. İçini kaşıkla çıkarıp bir kaba alın. Üzerine limon suyu ekleyin ve ezin. Üzerine krema ve tuz ilave edip iyice karıştırın. Salatanın üzerine gezdirerek servis yapın.
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