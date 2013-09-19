Tütsülenmiş Peynirli Kış Salatası

Sosu hazırlamak için avokadoyu ikiye bölün ve çekirdeğini çıkarın. İçini kaşıkla çıkarıp bir kaba alın. Üzerine limon suyu ekleyin ve ezin. Üzerine krema ve tuz ilave edip iyice karıştırın. Salatanın üzerine gezdirerek servis yapın.