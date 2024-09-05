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Öğünler Salata Taze patates salatası

Taze Patates Salatası

Taze Patates Salatası
KOLAY

Taze patatesler ile yaptığımız taze patates salatası sağlıklı ve lezzetli bir tarif

Malzemeler

Yapılışı

Sofra’da Bu Ay

  • Haftalık Örnek Menü Dengede 7 Gün 3’er Öğün
  • Dr. Ayça Kaya’dan Düşük Karbonhidratlı Beslenmede Altın Kurallar
  • Düşük Karbonhidratlı Tarifler
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