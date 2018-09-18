Taze İç Bakla Salatası

Bu karışıma 1 diş rendelenmiş sarımsağı ekleyin. Dereotu ve marulu yıkayın ve doğradıktan sonra karışıma ilave edin. İç baklaların kabukları varsa soyun sonrasında diğer malzemeler, zeytinyağı ve limon suyu ile karıştırarak servis edebilirsiniz.