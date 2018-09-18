Taze İç Bakla Salatası
Sağlıklı ara öğün tariflerimize hız kesmeden devam ediyoruz! İşte Taze İç Bakla Salatası tarifimiz sizlerle...
Malzemeler
Yapılışı
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1
Ayıkladığınız baklaları yıkayın ve üzerini 2-3 parmak geçecek kadar su ekleyerek yumuşayıncaya kadar haşlayın. Sonrasında haşlanan baklaları soğuk suda kısa süreli bekleterek soğutun. Yıkayıp soyduğunuz domatesi ve taze soğanı küçük küçük doğrayın.
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2
Bu karışıma 1 diş rendelenmiş sarımsağı ekleyin. Dereotu ve marulu yıkayın ve doğradıktan sonra karışıma ilave edin. İç baklaların kabukları varsa soyun sonrasında diğer malzemeler, zeytinyağı ve limon suyu ile karıştırarak servis edebilirsiniz.
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