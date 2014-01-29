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Öğünler Salata Tavuklu salata

Tavuklu Salata

Tavuklu Salata
ORTA

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Pirinci ayıkladıktan sonra sıcak suda bekletin. Tavuğu haşlayıp didikleyin. Sebzeleri soyup küp küp doğrayın. Bütün malzemeleri genişçe bir kabın içinde harmanlayın. Marulla birlikte servis yapın.

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