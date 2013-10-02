Tarif Ara
Öğünler Salata Tahinli tavuk salatası

Tahinli Tavuk Salatası

Tahinli Tavuk Salatası
ORTA

Pratik hazırlanışı ve kolay tarifiyle sofralarınıza lezzet katacak tahinli tavuk salatası

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Tavuk etlerini ince şeritler halinde doğrayın. Tuzlu suda haşlayıp süzün ve soğuması için bir kenara alın. Küçük bir tavaya yarım yemek kaşığı ayçiçek yağı koyup, susamın rengi hafifçe dönene kadar kavurun.
  • 2
    Diğer taraftan taze soğanı incecik kıyıp bir kaseye alın. Üzerine kavrulmuş susam, ezilmiş tahin, toz şeker, tavuk suyu, soya sosu, kalan ayçiçek yağı, tuz, karabiber ve limon suyunu koyup karıştırın.
  • 3
    Soğuması için bir kenara aldığınız tavuk etlerini tahinli sosla karıştırın ve servis tabağına alın. Soya filizi ve kavrulmuş dolmalık fıstıkla süsleyerek servis yapın.

Sofra’da Bu Ay

  • Ünlü Şeflerden Sevgililer Günü'ne Özel Menüler
  • Somon ve Mevsim Sebzelerinin Dansı
  • 2025'in Rengi Mocha Mousse Tonlarında Tatlar
ve Daha Fazlası ...

Denemeden Geçmeyin

Maydanoz Piyazı Tarifi
KOLAY 15 DAKİKA

Maydanoz Piyazı Tarifi

Bulgurlu Yaz Salatası
KOLAY 15 DAKİKA

Bulgurlu Yaz Salatası

Kuşkonmazlı Patates Salatası
ORTA 15 DAKİKA

Kuşkonmazlı Patates Salatası

Baklalı Makarna Salatası
KOLAY 15 DAKİKA

Baklalı Makarna Salatası