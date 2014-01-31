Tabbule
Malzemeler
Yapılışı
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1
Yarım su bardağı bulguru sıcak ve tuzlu su ile ıslatın. Bir demet maydanozu incecik kıyın. Servis tabağına kıyılmış maydanozu yayın. Domatesi küp küp doğrayıp maydanozun üzerine ekleyin.
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2
Islatılmış bulguru sıkıp, domateslerin üzerine yayın. Cevizi küçük küçük doğrayıp bulgurun üzerine serpiştirin. Bir bardağın içinde zeytinyağı ve 3 yemek kaşığı nar ekşisini karıştırın. Servis tabağındaki malzemelerin üzerine gezdirin. Tuz ve kırmızı pul biber serperek servis yapın.
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