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Öğünler Salata Tabbule

Tabbule

Tabbule
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Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Yarım su bardağı bulguru sıcak ve tuzlu su ile ıslatın. Bir demet maydanozu incecik kıyın. Servis tabağına kıyılmış maydanozu yayın. Domatesi küp küp doğrayıp maydanozun üzerine ekleyin.
  • 2
    Islatılmış bulguru sıkıp, domateslerin üzerine yayın. Cevizi küçük küçük doğrayıp bulgurun üzerine serpiştirin. Bir bardağın içinde zeytinyağı ve 3 yemek kaşığı nar ekşisini karıştırın. Servis tabağındaki malzemelerin üzerine gezdirin. Tuz ve kırmızı pul biber serperek servis yapın.

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