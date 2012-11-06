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Öğünler Salata Rezeneli ve portakallı salata

Rezeneli Ve Portakallı Salata

ORTA

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Rezenenin kabuğunu kıyın ve incecik dilimleyin. 1 adet portakalın suyunu sıkın ve içine zeytinyağı,tuz ve karabiber ekleyin. Kıydığınız rezeneyi bu sosla karıştırıp, marine etmek için 15-20 dakika bekletin. Kalan portakalların kabuklarını beyaz zarıyla beraber soyun. Daha sonra küp şeklinde doğrayın ve rezeneye ekleyin. Kıyılmış dereotu ve hafif kavurduğunuz susamı da ilave ettikten sonra tüm malzemeyi karıştırıp, servis yapın.

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