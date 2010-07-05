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Öğünler Salata Renkli karides salatası

Renkli Karides Salatası

Renkli Karides Salatası
ORTA

Sağlıklı ve lezzetli renkli karides salatası tarifimiz.

Malzemeler

Yapılışı

Sofra’da Bu Ay

  • Ünlü Şeflerden Sevgililer Günü'ne Özel Menüler
  • Somon ve Mevsim Sebzelerinin Dansı
  • 2025'in Rengi Mocha Mousse Tonlarında Tatlar
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