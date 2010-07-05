Renkli Karides Salatası
Sağlıklı ve lezzetli renkli karides salatası tarifimiz.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Karidesleri haşlayıp, sırt taraflarını temizleyerek ayıklayın. Enginar kalplerini ikiye bölün. Biberleri jülyen doğrayın. Palmiye kalplerini ikiye veya üçe bölün.
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2
Derin bir kasede karides, bebek mısır, enginar kalbi, biber, palmiye kalbi ve dilimlenmiş avokadoyu harmanlayın. Sos için tüm sos malzemesini karıştırıp, salatanın üzerine gezdirin ve servis yapın.
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