Pembe Düşler Salatası
Malzemeler
Yapılışı
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1
1 su bardağı erişte makarnayı haşlayalım. Bu arada pancarların kabuklarını soymadan, yumuşayana dek ayrı bir yerde hafifçe haşlayalım.
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2
Ardından kabuklarını soyalım. Pancarları rendenin iri tarafı ile bir kaba rendeleyelim.
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3
Haşlanmış eriştenin suyunu süzdürelim.
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4
Bir demet maydanozu ince ince kıyalım. Makarna ve maydanozu pancarlara ilave edelim.
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5
içine dövülmüş sarımsakları, yoğurdu, mayonezi ve tuzu ilave edelim. Tüm malzemeyi karıştıralım. Servis yapalım.
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