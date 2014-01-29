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Öğünler Salata Pembe düşler salatası

Pembe Düşler Salatası

ORTA

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    1 su bardağı erişte makarnayı haşlayalım. Bu arada pancarların kabuklarını soymadan, yumuşayana dek ayrı bir yerde hafifçe haşlayalım.
  • 2
    Ardından kabuklarını soyalım. Pancarları rendenin iri tarafı ile bir kaba rendeleyelim.
  • 3
    Haşlanmış eriştenin suyunu süzdürelim.
  • 4
    Bir demet maydanozu ince ince kıyalım. Makarna ve maydanozu pancarlara ilave edelim.
  • 5
    içine dövülmüş sarımsakları, yoğurdu, mayonezi ve tuzu ilave edelim. Tüm malzemeyi karıştıralım. Servis yapalım.

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