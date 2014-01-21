Ördek Etli Dört Mevsim Salatası
Her mevsim sofralarınıza şıklık ve lezzet katacak, misafirlerinizi şaşırtacak bir salata tarifi: Ördek Etli Dört Mevsim Salatası.
Malzemeler
Yapılışı
-
1
Sos için elma kurularını bir gece önceden soğuk suda ıslatın. Süzüp üzerine balsamik sirke, zeytinyağı ve toz şekeri ekleyin. Dört mevsim yeşilliklerini bol su ile yıkayıp süzülmeye bırakın.
-
2
Diğer tarafta filetosu çıkarılmış ördek göğüslerini, kırılmış yeşil biber ve tuz ile baharatlandırıp üzerine yağ gezdirin. Yapışmaz yüzeyli bir tavada pembeleşene kadar kızartın.
-
3
Bir fırın tepsisine alıp önceden ısıtılmış 185 derece fırında 5-6 dakika, içleri hafifçe pembe kalacak şekilde pişirin. Mevsim yeşilliklerini servis tabağına alın. Üzerine dilimlenmiş ördek etlerini yerleştirin. Hazırlamış olduğunuz sosu salatanın üzerine gezdirip servis yapın.
Sofra’da Bu Ay
- Bağ Bozumu Sofrası
- Bağışıklık Dostu Mevsim Menüleri
- Konuk Şef Can Aras'la Sofraya Özel
ve Daha Fazlası ...ABONE OL