Öğünler Salata Ördek etli dört mevsim salatası

Ördek Etli Dört Mevsim Salatası

Ördek Etli Dört Mevsim Salatası
ORTA

Her mevsim sofralarınıza şıklık ve lezzet katacak, misafirlerinizi şaşırtacak bir salata tarifi: Ördek Etli Dört Mevsim Salatası.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Sos için elma kurularını bir gece önceden soğuk suda ıslatın. Süzüp üzerine balsamik sirke, zeytinyağı ve toz şekeri ekleyin. Dört mevsim yeşilliklerini bol su ile yıkayıp süzülmeye bırakın.
  • 2
    Diğer tarafta filetosu çıkarılmış ördek göğüslerini, kırılmış yeşil biber ve tuz ile baharatlandırıp üzerine yağ gezdirin. Yapışmaz yüzeyli bir tavada pembeleşene kadar kızartın.
  • 3
    Bir fırın tepsisine alıp önceden ısıtılmış 185 derece fırında 5-6 dakika, içleri hafifçe pembe kalacak şekilde pişirin. Mevsim yeşilliklerini servis tabağına alın. Üzerine dilimlenmiş ördek etlerini yerleştirin. Hazırlamış olduğunuz sosu salatanın üzerine gezdirip servis yapın.

