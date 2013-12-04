Tarif Ara
Öğünler Salata Mor krepli kızarmış armut salatası

Mor Krepli Kızarmış Armut Salatası

ORTA

Hafif kızarmış armut dilimleri, mor kreple sarılarak sofistike bir sunum ve eşsiz lezzet yaratıyor. Geleneksel tatlara modern dokunuş, her sofraya şıklık katıyor.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Krep için pancarı sapları ile birlikte irice doğrayıp tencereye alın. Üzerini geçecek kadar su ve üzüm sirkesi ekleyip haşlayın. Pancarın suyunu süzüp, kabuklarını soyun ve blenderden geçirin. Üzerine 3 su bardağı pancar suyu, un ve yumurta ekleyip karıştırın.
  • 2
    Karışımdan 1 çorba kepçesi alıp, yapışmaz yüzeyli tavada önlü arkalı pişirin. Krepin içine krem peynir sürüp rulo şeklinde sarın. Pancarlı karışım bitene dek işlemi tekrarlayın. Çöp şişlere geçirip kenara alın. Kızarmış armut için armutları dört eşit parçaya bölün.
  • 3
    Esmer şekerli tereyağında kızartıp çöp şişlere geçirin. Elle irice parçalanmış roka ve maydanozu servis tabağına alın. Üzerine irice dilimlenmiş salatalık serpiştirin. Krep ve armut şişleri yerleştirip servis yapın.

Sofra’da Bu Ay

  • Anneler Günü'ne ve Kurban Bayramı'na Özel Tarifler
  • Kaan Yarman'la Tam Kararında Lezzetler
  • Maria Ekmekçioğlu'ndan Girit Yemekleri
ve Daha Fazlası ...

Denemeden Geçmeyin

Hardallı Elmalı Kereviz Salatası
10 DAKİKA

Hardallı Elmalı Kereviz Salatası

Taze Bakla Salatası
KOLAY 20 DAKİKA

Taze Bakla Salatası

Tavuklu Patatesli Kale Salatası
ORTA 30 DAKİKA

Tavuklu Patatesli Kale Salatası

Peynirli Karpuz Salatası
KOLAY 10 DAKİKA

Peynirli Karpuz Salatası