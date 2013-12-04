Mor Krepli Kızarmış Armut Salatası

Krep için pancarı sapları ile birlikte irice doğrayıp tencereye alın. Üzerini geçecek kadar su ve üzüm sirkesi ekleyip haşlayın. Pancarın suyunu süzüp, kabuklarını soyun ve blenderden geçirin. Üzerine 3 su bardağı pancar suyu, un ve yumurta ekleyip karıştırın.