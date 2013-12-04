Mor Krepli Kızarmış Armut Salatası
Hafif kızarmış armut dilimleri, mor kreple sarılarak sofistike bir sunum ve eşsiz lezzet yaratıyor. Geleneksel tatlara modern dokunuş, her sofraya şıklık katıyor.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Krep için pancarı sapları ile birlikte irice doğrayıp tencereye alın. Üzerini geçecek kadar su ve üzüm sirkesi ekleyip haşlayın. Pancarın suyunu süzüp, kabuklarını soyun ve blenderden geçirin. Üzerine 3 su bardağı pancar suyu, un ve yumurta ekleyip karıştırın.
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2
Karışımdan 1 çorba kepçesi alıp, yapışmaz yüzeyli tavada önlü arkalı pişirin. Krepin içine krem peynir sürüp rulo şeklinde sarın. Pancarlı karışım bitene dek işlemi tekrarlayın. Çöp şişlere geçirip kenara alın. Kızarmış armut için armutları dört eşit parçaya bölün.
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3
Esmer şekerli tereyağında kızartıp çöp şişlere geçirin. Elle irice parçalanmış roka ve maydanozu servis tabağına alın. Üzerine irice dilimlenmiş salatalık serpiştirin. Krep ve armut şişleri yerleştirip servis yapın.
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