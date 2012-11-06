Mista Salatası
Malzemeler
Yapılışı
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1
Yıkanmış ve süzülmüş Akdeniz yeşilliği ve lollorosso'yu servis kabına gelişigüzel yerleştirin.
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2
Havuçları temizleyip uzunlamasına ince şeklide doğrayın ve yeşilliklerin üzerine serpin. Üçgen kesilmiş keçi peynirini ve ortadan ikiye kesilmiş kiraz domatesleri de yerleştirdikten sonra, kurutulmuş domatesi ilave edin.
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3
Sos için balzamik sirke, zeytinyağının yarısı, hardal, toz şeker, su ve tuzu mikserden geçirin. Kalan zeytinyağını ekleyin ve tekrar mikserden geçirin. Hazırladığınız sosu salatanın üzerine gezdirip servis yapın.
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