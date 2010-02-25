Meyveli Roka Salatası
Rokanın keskin aroması, taze meyvelerin ferahlığıyla buluşuyor; sofralarınıza renk ve lezzet katıyor!
Malzemeler
Yapılışı
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1
Yıkanmış ve ayıklanmış roka yapraklarını salata kasesine alın. İnce kıyılmış kırmızı lahanayı 1 adet portakalın suyu ile iyice ovun. Rokanın ortasına yerleştirin. Kalan portakalı soyup dilimleyin.
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2
Salatanın üzerine bir portakal dilimi bir çilek olacak şekilde dizin. Sos için, portakal suyu, elma sirkesi, beyaz biber ve tuzu karıştırın. Salatanın üzerine gezdirip servis yapın.
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