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Öğünler Salata Meyveli roka salatası

Meyveli Roka Salatası

Meyveli Roka Salatası
KOLAY

Rokanın keskin aroması, taze meyvelerin ferahlığıyla buluşuyor; sofralarınıza renk ve lezzet katıyor!

Malzemeler

Yapılışı

Sofra’da Bu Ay

  • Ünlü Şeflerden Sevgililer Günü'ne Özel Menüler
  • Somon ve Mevsim Sebzelerinin Dansı
  • 2025'in Rengi Mocha Mousse Tonlarında Tatlar
ve Daha Fazlası ...

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