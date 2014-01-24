Mercimekli Tofu Salatası
Mercimeğin doyuruculuğu, tofunun hafifliğiyle birleşiyor; taze sebzeler ve zeytinyağıyla dengelenerek sağlıklı, hafif ve besleyici bir seçenek sunuyor.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Yeşil mercimeği bir gece önceden ıslatın. Mercimekler diri kalacak şekilde 15 dakika haşlayın. Süzerek bir kaba alın. İçine, ince kıydığınız maydanoz ve dereotunu, kare şeklinde kestiğiniz tofuyu ilave ederek karıştırın.
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2
Üzerine halka şeklinde doğradığınız biberi ilave edin. Diğer bir kapta zerdeçal, limon suyu, zeytinyağı, hardal, tuz, kimyon ve karabiberi karıştırarak sos hazırlayın. Salatanın üzerine sosu gezdirerek servis yapın.
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