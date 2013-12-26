Mantar Salatası

Mantarları boylamasına ince doğrayın ve kaseye alın. Çekirdeklerini çıkarıp ortadan ikiye böldüğünüz siyah ve yeşil zeytinleri, kıydığınız maydanozu ilave ederek karıştırın. Közleyip kabuğunu soyduğunuz kırmızı biberi küçük küçük, taze soğanları da istediğiniz büyüklükte doğrayın. Soğan ve biberleri mantarların üzerine ilave edin ve bütün malzemeyi harmanlayın. Ayrı bir kapta zeytinyağı, limon suyu, tuz ve karabiberi karıştırın. Karışımı salatanın üzerine gezdirin ve servis yapın.