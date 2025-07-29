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Öğünler Salata Makarna salatası

Makarna Salatası

Makarna Salatası
KOLAY 20 DAKİKA

Hem pratik hem de doyurucu bir seçenek arayanlar için Makarna Salatası...

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Makarnayı damak zevkinize göre haşlayıp, süzün. Susamı yapışmaz yüzeyli tavada kavurun. Tüm sos malzemesini, toz şeker eriyene dek karıştırın.
  • 2
    Makarnayı derin bir kapta susam ve sosla birlikte harmanlayın. Servis tabağına alıp ıspanak yaprakları serpiştirerek ılık olarak servis yapın.

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