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Öğünler Salata Krema soslu mevsim salatası

Krema Soslu Mevsim Salatası

Krema Soslu Mevsim Salatası
ORTA

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Salata için mantarı yıkayın ve zarını soyun. Küp şeklinde doğrayın ve limonlu az suda 5 dakika haşlayıp, süzün.
  • 2
    Salata kasesine aldığınız mantarın üzerine semizotu yaprağı, piyazlık doğranmış soğan, dilimlenmiş turp ve iri kıyılmış dereotunu gelişigüzel yerleştirin. Domatesin çekirdeğini çıkarıp, küp şeklinde doğrayın ve mısırla birlikte salataya ekleyin.
  • 3
    Dolmalık fıstığı ayçiçeği yağında hafif rengi dönene kadar kavurduktan sonra sebzelere ilave edin. Balzamik sirke ile limon suyunu karıştırıp, üzerine gezdirin.
  • 4
    Sos için derin bir kapta krema, sarımsak, zeytinyağı ve tuzu karıştırıp, en son salataya katın. Tatların birbirine karışması için tüm malzemeyi karıştırın ve biberle süsleyip servis yapın.

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