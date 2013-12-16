Krema Soslu Mevsim Salatası
Malzemeler
Yapılışı
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1
Salata için mantarı yıkayın ve zarını soyun. Küp şeklinde doğrayın ve limonlu az suda 5 dakika haşlayıp, süzün.
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2
Salata kasesine aldığınız mantarın üzerine semizotu yaprağı, piyazlık doğranmış soğan, dilimlenmiş turp ve iri kıyılmış dereotunu gelişigüzel yerleştirin. Domatesin çekirdeğini çıkarıp, küp şeklinde doğrayın ve mısırla birlikte salataya ekleyin.
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3
Dolmalık fıstığı ayçiçeği yağında hafif rengi dönene kadar kavurduktan sonra sebzelere ilave edin. Balzamik sirke ile limon suyunu karıştırıp, üzerine gezdirin.
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4
Sos için derin bir kapta krema, sarımsak, zeytinyağı ve tuzu karıştırıp, en son salataya katın. Tatların birbirine karışması için tüm malzemeyi karıştırın ve biberle süsleyip servis yapın.
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