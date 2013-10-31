Köy Ekmekli Salata
Köy ekmekli salata, ekmeklerin çıtır dokusu ve sebzelerin tazeliğiyle sofralarınıza yenilik getirecek bir salata tarifidir.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Köy ekmeğinin kabuk kısımlarını alın ve içini zar şeklinde doğrayın. Maydanoz, sapları ayıklanıp iri parçalara ayrılmış kuzu kulağı, nane, halka doğranmış havuç ve dilimlenmiş domatesi salata kasesine alıp, harmanlayın.
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2
Üzerine doğranmış ekmek ekleyin. Sos için zeytinyağı, nar ekşisi, limon suyu ve tuzu derin bir kapta karıştırıp, salatanın üzerine gezdirin.
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