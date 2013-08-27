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Öğünler Salata Kırmızı soğanlı ve narlı salata

Kırmızı Soğanlı ve Narlı Salata

ORTA

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Marulu elinizle iri parçalar halinde bölüp salata tabağına yerleştirin. Halka doğradığınız soğanları da üzerine ekleyin. Mısır ve nar tanelerini salatanın üzerine serpin. Taze soğanların beyaz kısımlarına bıçakla çentik atıp, salataya yerleştirin. Krema, zeytinyağı, limon suyu ve tuzu karıştırarak hazırladığınız sosu salatanın üzerine gezdirip servis yapın.

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