Tarif Ara
Giriş Yap Üye ol
Öğünler Salata Kırmızı-beyaz cumhuriyet salatası

Kırmızı-Beyaz Cumhuriyet Salatası

Kırmızı-Beyaz Cumhuriyet Salatası
KOLAY 20 DAKİKA

Sofranın taze, ferah ve en renkli eşlikçisi. Kırmızısını pancardan ve nardan, beyazını ise peynirden alan bu salata, bayram sofrasının tam merkezine yakışıyor.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Sos için gerekli tüm malzemeleri (zeytinyağı, nar ekşisi, limon suyu, bal, tuz) küçük bir kavanoza koyun. Kapağını kapatıp yoğun bir kıvam alana kadar iyice çalkalayın.

  • 2

    Roka, ıspanak ve nane yapraklarını yıkayıp tamamen kuruttuğunuzdan emin olun (ıslak yeşillik sosu tutmaz). Yeşillikleri elle iri parçalar halinde kopararak derin bir salata kasesine alın.

  • 3

    Haşlanmış pancarı küp küp doğrayın. Keçi peynirini elinizle iri parçalar halinde ufalayın (veya top peynirleri bütün olarak ekleyin).

  • 4

    Yeşilliklerin üzerine pancar küplerini, peynir parçalarını, nar tanelerini ve kavrulmuş cevizleri serpiştirin.

  • 5

    Hazırladığınız sosu, salatayı servis etmeden hemen önce üzerine gezdirin ve malzemeleri ezmeden, nazikçe alttan üste doğru harmanlayın.

Sofra’da Bu Ay

  • Hızlı Hafta 7 Güne Pratik Tarifler
  • Zeynep Dinç'ten Elmalı Ilık Sonbahar
  • İnci Bak'tan Uskumrulu Tabaklar
ve Daha Fazlası ...

Denemeden Geçmeyin

Ton Balıklı Mısırlı Salata
KOLAY 10 DAKİKA

Ton Balıklı Mısırlı Salata

Patates Salatası
KOLAY 20 DAKİKA

Patates Salatası

Kuzukulaklı ve Çilekli Yaz Salatası
KOLAY 15 DAKİKA

Kuzukulaklı ve Çilekli Yaz Salatası

Krema Soslu Salata
KOLAY 15 DAKİKA

Krema Soslu Salata