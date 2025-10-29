Kırmızı-Beyaz Cumhuriyet Salatası
Sofranın taze, ferah ve en renkli eşlikçisi. Kırmızısını pancardan ve nardan, beyazını ise peynirden alan bu salata, bayram sofrasının tam merkezine yakışıyor.
Malzemeler
Yapılışı
-
1
Sos için gerekli tüm malzemeleri (zeytinyağı, nar ekşisi, limon suyu, bal, tuz) küçük bir kavanoza koyun. Kapağını kapatıp yoğun bir kıvam alana kadar iyice çalkalayın.
-
2
Roka, ıspanak ve nane yapraklarını yıkayıp tamamen kuruttuğunuzdan emin olun (ıslak yeşillik sosu tutmaz). Yeşillikleri elle iri parçalar halinde kopararak derin bir salata kasesine alın.
-
3
Haşlanmış pancarı küp küp doğrayın. Keçi peynirini elinizle iri parçalar halinde ufalayın (veya top peynirleri bütün olarak ekleyin).
-
4
Yeşilliklerin üzerine pancar küplerini, peynir parçalarını, nar tanelerini ve kavrulmuş cevizleri serpiştirin.
-
5
Hazırladığınız sosu, salatayı servis etmeden hemen önce üzerine gezdirin ve malzemeleri ezmeden, nazikçe alttan üste doğru harmanlayın.
Sofra’da Bu Ay
- Hızlı Hafta 7 Güne Pratik Tarifler
- Zeynep Dinç'ten Elmalı Ilık Sonbahar
- İnci Bak'tan Uskumrulu Tabaklar