Kars Greavyerli Meyve Salatası
Taze meyvelerle hazırlayabileceğini bu salata size hem sağlıklı hem lezzetli bir öğün sunuyor.
Malzemeler
Yapılışı
-
1
Meyveleri yıkayın. Çilekleri ikiye bölün. Kabuklu meyveleri soyun. İrice doğrayıp servis tabağına alın ve harmanlayın. Üzerine çilekleri koyun.
-
2
Damla çikolata ve rendelenmiş portakal kabuğu serpin. Üzerine Kars gravyerini yerleştirin. Limon suyu ve balı karıştırıp, üzerine gezdirerek servis yapın.
Sofra’da Bu Ay
- Ünlü Şeflerden Sevgililer Günü'ne Özel Menüler
- Somon ve Mevsim Sebzelerinin Dansı
- 2025'in Rengi Mocha Mousse Tonlarında Tatlar
ve Daha Fazlası ...ABONE OL