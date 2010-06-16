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Öğünler Salata Kars greavyerli meyve salatası

Kars Greavyerli Meyve Salatası

Kars Greavyerli Meyve Salatası
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Taze meyvelerle hazırlayabileceğini bu salata size hem sağlıklı hem lezzetli bir öğün sunuyor.

Malzemeler

Yapılışı

Sofra’da Bu Ay

  • Ünlü Şeflerden Sevgililer Günü'ne Özel Menüler
  • Somon ve Mevsim Sebzelerinin Dansı
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ve Daha Fazlası ...

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