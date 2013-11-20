Karnabahar Salatası

Sos için yumurta sarısı ve hardalı iyice çırpın. Üzerine damla damla sirke ekleyip aynı yönde çırparak yedirin. Daha sona yine aynı yönde karıştırarak ve azar azar ayçicek yağı katın. Bir taraftan da tuz ve karabiber ilave edin. Damla damla ve aynı yönde karıştırarak suyu ekleyin. Sosu salatanın üzerine gezdirerek servis yapın.