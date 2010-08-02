Karides ve Enginar Kalpli Salata
Karidesin denizden gelen lezzeti, enginarın zarafetiyle buluşuyor. Taze yeşillikler, limon ve zeytinyağıyla harmanlanarak sofranıza hafiflik ve şıklık katıyor. Sağlıklı, dengeli ve göz alıcı bir seçim!
Malzemeler
Yapılışı
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1
Karidesleri haşlayıp, bir kenara alın. Yıkanmış ve süzülmüş Akdeniz yeşilliği ile göbek salatayı elinizle koparıp, derin bir kaseye alın. Karides, ortadan ikiye bölünmüş enginar kalbi, ince kıyılmış salatalık ve kırmızı biberi yeşilliklerin üzerine gelişigüzel yerleştirin.
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2
Sos için, zeytinyağı ve limon suyunu karıştırıp salatanın üzerine gezdirin.
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