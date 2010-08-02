Tarif Ara
Öğünler Salata Karides ve enginar kalpli salata

Karides ve Enginar Kalpli Salata

KOLAY

Karidesin denizden gelen lezzeti, enginarın zarafetiyle buluşuyor. Taze yeşillikler, limon ve zeytinyağıyla harmanlanarak sofranıza hafiflik ve şıklık katıyor. Sağlıklı, dengeli ve göz alıcı bir seçim!

Malzemeler

Yapılışı

Sofra’da Bu Ay

  • Anneler Günü'ne ve Kurban Bayramı'na Özel Tarifler
  • Kaan Yarman'la Tam Kararında Lezzetler
  • Maria Ekmekçioğlu'ndan Girit Yemekleri
ve Daha Fazlası ...

Denemeden Geçmeyin

Semizotu Salatası
KOLAY 10 DAKİKA

Semizotu Salatası

Ispanaklı Renkli Salata
KOLAY 10 DAKİKA

Ispanaklı Renkli Salata

Falafelli Salata
KOLAY 15 DAKİKA

Falafelli Salata

Sarımsaklı Semizotu Salatası
KOLAY

Sarımsaklı Semizotu Salatası