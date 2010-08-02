Karides ve Enginar Kalpli Salata

Karidesleri haşlayıp, bir kenara alın. Yıkanmış ve süzülmüş Akdeniz yeşilliği ile göbek salatayı elinizle koparıp, derin bir kaseye alın. Karides, ortadan ikiye bölünmüş enginar kalbi, ince kıyılmış salatalık ve kırmızı biberi yeşilliklerin üzerine gelişigüzel yerleştirin.