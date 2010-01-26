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Öğünler Salata Havuçlu patates salatası

Havuçlu Patates Salatası

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Besleyici, hafif ve her sofraya yakışacak bir lezzet!

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Patatesleri iyice yıkayıp, kabukları ile birlikte haşlayın. Yumuşayınca kabuklarını soyun. Daha sonra iri küpler halinde doğrayın ve derin bir kaseye alın. Üzerine temizlenmiş havuçları rendeleyin.

  • 2

    Verev şeklinde doğradığınız taze soğanı katın. Yıkanmış ve süzülmüş nane ile maydanozu ekleyin. Zeytinyağı, limon suyu ve tuzu bir kapta karıştırın. Salatanın üzerine gezdirin ve servis yapın.

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