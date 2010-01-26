Havuçlu Patates Salatası
Besleyici, hafif ve her sofraya yakışacak bir lezzet!
Malzemeler
Yapılışı
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1
Patatesleri iyice yıkayıp, kabukları ile birlikte haşlayın. Yumuşayınca kabuklarını soyun. Daha sonra iri küpler halinde doğrayın ve derin bir kaseye alın. Üzerine temizlenmiş havuçları rendeleyin.
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2
Verev şeklinde doğradığınız taze soğanı katın. Yıkanmış ve süzülmüş nane ile maydanozu ekleyin. Zeytinyağı, limon suyu ve tuzu bir kapta karıştırın. Salatanın üzerine gezdirin ve servis yapın.
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