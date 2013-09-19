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Öğünler Salata Havuç salatası

Havuç Salatası

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Havuç salatası, lezzetli ve renkli bu salata sofralarınıza renk katacak.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Havuçları rendenin kalın tarafıyla rendeleyin. Ayçiçek yağını geniş bir tavaya alıp havucu kavurun. Soğuduktan sonra geniş bir kaba alın. Elinizle küçük parçalara ayırdığınız cevizleri havuca ekleyin.
  • 2
    Kıyılmış maydanoz ve tuz ilave edip harmanlayın. Servis tabaklarına alın ve üzerine yoğurt ilave ederek servis yapın.

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