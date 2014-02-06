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Gavurdağı Salatası

Gavurdağı Salatası
KOLAY

Gavurdağı salatası tarifiyle sofralarınıza Gaziantep'in eşsiz lezzetini taşıyın! Ceviz, nar ekşisi ve taze sebzelerle hazırlanan bu yöresel salata, hem pratik hem de sağlıklı bir meze seçeneği sunuyor.

Malzemeler

Yapılışı

Sofra’da Bu Ay

  • Haftalık Örnek Menü Dengede 7 Gün 3’er Öğün
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