Elmalı Patates Salatası
Malzemeler
Yapılışı
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1
Patatesleri haşlayıp, kabuklarını temizledikten sonra iri küpler halinde doğrayın.
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2
Pırasayı kıyın. Elma ve salatalıkların kabuklarını soymadan, irice küp doğrayın. Patates, pırasa, elma ve salatalığı derin bir kaseye alın.
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3
Sos için yoğurt, limon suyu, hardal, karabiber ve tuzu iyice çırpın. Sosu salatanın üzerine gezdirin.
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4
Ceviz serpip, servis yapın.
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