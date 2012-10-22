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Öğünler Salata Elmalı patates salatası

Elmalı Patates Salatası

Elmalı Patates Salatası
ORTA

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Patatesleri haşlayıp, kabuklarını temizledikten sonra iri küpler halinde doğrayın.
  • 2
    Pırasayı kıyın. Elma ve salatalıkların kabuklarını soymadan, irice küp doğrayın. Patates, pırasa, elma ve salatalığı derin bir kaseye alın.
  • 3
    Sos için yoğurt, limon suyu, hardal, karabiber ve tuzu iyice çırpın. Sosu salatanın üzerine gezdirin.
  • 4
    Ceviz serpip, servis yapın.

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