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Çerkez Salatası

Çerkez Salatası
ORTA

Taze yeşillikler, ceviz ve hafif yoğurt sosuyla birleşen enfes bir lezzet. Hem besleyici hem de sofranıza şıklık katacak, nostaljik ve zarif bir seçenek.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Tavuğu haşlayıp etlerini didin. Çukur bir kapta tavuk suyu, ceviz içi, ekmek ve sarımsağı iyice karıştırın ve sos haline getirin. Tavuk etini, haşlanmış fasulyeyi (fasulyeden 1 su bardağı kadarını ayırın), tuz, karabiber, kırmızı biberi ilave edip karıştırın.
  • 2
    Bir kahve cezvesinde zeytinyağını kızdırıp pul biberi ekleyin. Yağ renk alınca, biberler kararmadan cezveyi ocaktan alın. Salatayı servis tabağına koyup düzeltin. Üzerini, ayırdığınız haşlanmış fasulye ve ceviz içleri ile süsleyin. Biberli yağı salatanın üzerinde gezdirerek servis yapın.

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