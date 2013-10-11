Bulgur Köfteli Salata
Pratik hazırlanışı ile sofralarınıza lezzet ve sağlık katacak bulgur köfteli salata tarifi
Malzemeler
Yapılışı
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1
Öncelikle köfte için derin bir kapta bulgur, kıyma, yumurta, soğan suyu, un, tuz, pul biber ve kimyonu karıştırın. Köfte harcından küçük parçalar koparın ve avucunuzun içinde yuvarlayarak küçük misket köfteler hazırlayın. Kızdırılmış ayçiçek yağda kızartın.
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2
Yıkanmış göbek marul ve rokayı, sularının süzülmesi için 10 dakika süzgeçte bekletin. Elinizle iri parçalar halinde koparıp, servis tabağına alın. Üzerine köfteleri yerleştirin.
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3
Dörde bölünmüş kiraz domates ve biberli zeytini üzerine gelişigüzel serpip, tuzunu ayarlayın. Sos için tüm malzemeyi bir kapta iyice çırpın ve salatanın üzerine gezdirip, servis yapın.
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