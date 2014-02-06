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Öğünler Salata Brokoli salatası

Brokoli Salatası

Brokoli Salatası
ORTA

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Brokolileri küçük dallara ayırıp, tuzlu sıcak su ile haşlayalım. Sonrasında brokolileri kepçeyle alıp suyunu süzdürelim. Havucu jülyen (uzun ince) dilimleyelim. Ayrı bir kapta tuzlu sıcak su içinde haşlayalım. Kırmızı lahanayı sıcak suya batıralım. 5 dakika beklettikten sonra sudan çıkarıp doğrayalım. Tüm bu işlemlerden sonra sebzeleri servis tabağına yerleştirip etrafına mısır tanelerini serpelim. Sosu için bir kapta yarım çay bardağı zeytinyağını, 1 çorba kaşığı limon suyunu, 1 çorba kaşığı elma sirkesini ve tuzu iyice çırpıp, sebzelerin üzerine gezdirelim.

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